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Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı
KAHRAMANMARAŞ
07.01.2022, 16:56
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Yenişehir Mahallesi 10. Sokak No:5 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
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