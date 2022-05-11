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Elbistan’da dolu ve selden etkilenen bazı tarım alanlarında yeniden ekim yapılıyor
KAHRAMANMARAŞ
11.05.2022, 14:06
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