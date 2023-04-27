Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin merkez üslerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki depremzede çocuklara, Faydasıçok Eğitim Vakfınca oyuncak ve kırtasiye malzemesi desteği sağlandı.

Vakıf üyeleri, ilçenin Esen Yurt Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Elbistan Avrupalı Türk Konutları konteyner alanında bir araya geldikleri öğrencilere hediyelerini dağıttı.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Faydasıçok, depremin, herkes gibi kendilerini de derinden etkilediğini söyledi.

Deprem bölgesinde çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Faydasıçok, "Vakıf olarak 300 öğrencimiz var ve 44 öğrencimiz deprem bölgesindeydi. Vakıfımızın temin ettiği yardımları deprem bölgelerine ulaştırmaya çalıştık." dedi.

Faydasıçok, vakıf öncülüğünde bölgede kütüphane ve oyun çadırı kurulduğuna işaret ederek, bu alanların öğrencilerin teknolojiye erişimlerini sağlamak adına bilgisayar, tablet, projeksiyon cihazı ve yazıcı gibi ekipmanlarla donatıldığının altını çizdi.

Öğrencilere ulaşmaya, yanlarında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Faydasıçok, "Bunun uzun bir süreç olduğunun farkındayız. Sivil toplum kuruluşları olarak destek vermeye devam edeceğiz. Hasçelik ve Faydasıçok Vakfımızca Elbistan'da yaptırdığımız kütüphane ve çocuk oyun çadırımızda öğrencilerimizi ziyaret etmeye geldik." diye konuştu.