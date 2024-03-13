Geçtiğimiz haftalarda Kick ilk olarak platforma geçiş yapan yayıncılar ile daha sonra ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmesi ile birlikte gündemimizdeydi. Şimdi ise Elraenn Kick üzerinde yayın açacağını duyurdu. Elraenn ve Limon Tayfa’nın yeni platformu Kick oldu.

Sevilen içerik üretici Tuğkan “Elraenn” Gönültaş, aldıkları bu yeni kararı 12 Mart Salı günü akşamı Twitch kanalı üzerinden açtığı yayında izleyenleri ile paylaştı. Gönültaş, bu haberi “Bir çoğunu tahmin ediyor. Şaka bir yana arkadaşlar ben Kick’de de yayın yapmaya başlıyorum.” ifadeleri ile birlikte verip şöyle devam etti:

“Bunun iki ay önce konuşmasını yaptığımız zaman tek bir muhabbet dönmüştü. Tek bir şeye odaklanacağım. Abone Streak’leri yani şu anda bana abone olan 55 bin kişinin ahını almamak adına bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu platform değişikliği muhabbetinde genel analizim şu şekilde oluyor. Sanki burası silinip gidecekmiş gibi veya bir daha sanki buraya hiç dönülmeyecekmiş gibi algılanıyor. Öyle bir vaadim veya öyle bir tepkim yok. Çok açık ve net bir şekilde, bütün içtenliğimle anlatıyorum düşüncelerimi.”

6 ay öncesinde Kick platformu ile görüştüklerini dile getiren Elraenn, “Bazı kritik noktalar hoşuma gitmemişti. Onları tartışmıştık. 2-3 aydır da o serüven devam ediyordu. Burada kalkıp da Twitch’de yaşadığım sorunların arkasına sığınmayacağım, öyle bir şey yapmayacağımı biliyorsunuz. Sorunlar çok ama sığınmayacağım. Yarın öbür gün yine buraya aktif olarak tamamen odaklı bir şekilde dönebiliriz. bu bir gerçek her zaman var zaten. Örnekleri de çokça kez yaşandı.” dedi.

Elraenn Kick yayınları cuma günü başlıyor

İzleyicilerinin merakla beklediği Elraenn Kick üzerinde ne zaman yayın açacağı tarih konusuna da değinerek, “Hatta ilk yayınım cuma günü. Orada da böyle hoş bir karşılama olabilsin diye güzel bir içerik ayarladık. Bizim pasta yayınının ikincisini orada yapacağız.” diye konuştu.

7 yıldır Twitch üzerinde canlı yayın yaptığını söyleyen sevilen içerik üretici, “Şöyle düşünüyorum ben yedi yıldır burada yayın yapıyorum. Bu yedi yılın 3-4 senesi sözleşmeyi yayıncılık yaptım. İyisiyle kötüsüyle ben burada var oldum, burada da devam ettim. Daha önceden platform değiştirmediğimiz havasını atmayacağım, insanlar platform değiştirebilir. Bana öncekiler mantıklı gelmiyordu, hoşlaşmadığım şeyler oluyordu, izleyicilerin sevmeyeceği şeyler oluyordu, benim sevmeyeceğim şeyler oluyordu. O yüzden evet yüksek bütçelerde teklif gelse de tercih etmedik. Ama günün sonunda şu anki sistemde, şu anki günümüzde, ben oraya bir şans verilmesi gerektiğine inananlardanım. Bunu benim izleyicimin destekleyebileceğine inananlardanım. Bunu da deneyimlemek istiyorum.” dedi.

Limon Tayfa da Kick’e geçiş yaptı

Tuğkan “Elraenn” Gönültaş ve yayıncı arkadaşlarının oluşturduğu Limon Tayfa ekibinin de Kick’e geçecek olması hakkında “Böyle bir karar alındı. Limon Tayfa da komple geçiyor. Onlar da bu işe okey onlar da hevesli.” ve “Oğlum keko musunuz? Ben tüm ekibi komple yok edeceğim, ekiple artık iletişimi keseceğim deyip Kick’e tek başıma geçer miyim? “ ifadelerini dile getirdi.

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