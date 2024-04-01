Ramazan Bayramı heyecanını yaşayan emekliler, ikramiye ödemelerini bu yıl dört gözle bekliyor.

Emekli bayram ikramiyesi, Türkiye'de her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda tüm emeklilere eşit miktarda ödeniyor.

Emekli bayram ikramiyeleri, bu yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde iki kez, toplamda 6 bin lira olarak ödenecek.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli ikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan arasında hesaplara yatacak. Emekli bayram ikramiyeleri bu yıl yüzde 50 arttırılarak 3 bin TL olarak ödenecek.