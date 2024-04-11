Bugün itibarıyla 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye'de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün. Bunun için öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var. Burada onlarla beraber gece gündüz vazife yapan güvenlik güçlerimize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum milletimiz adına. Bu yolda bizi ilk günden destekleyen ve burayı gece gündüz takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Aziz milletimize onların dualarıyla, onların destekleriyle bugünlere geldiğimiz için bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.