Enfes Premium Depremzedelerin Yanında Olmaya Devam Ediyor

Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarını Kahramanmaraş halkı için seferber eden Enfes Premium işletme sahibi Ahmet Nail Polat, yaşanan depremlerin yıldönümünde depremzedelere desteklerini sürdürüyor.

Enfes premiumun kapılarını sonuna kadar depremzedelere açan Polat, ekibiyle birlikte depremzedeler için işletmesinde sıcak yemek çıkararak birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birini sergilemişti. Ayrıca yaptığı organizasyon ile de özellikle yardımın ulaşamadığı kırsal bölgelere temel yaşam malzemeleri de ulaşmasını sağlamıştı.

Enfes Premium işletme sahibi Ahmet Nail Polat, yaptığı açıklamada 6 şubat depremlerinin yıldönümünde işletmesinin tüm gelirini AFAd’a göndereceğini belirtti. Yapılan her alışverişin ödemesini depremzedelere bağışlayacağını belirten Polat, depremzede vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.