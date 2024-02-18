Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Zaman zaman sağanağın etkili olduğu bölgede arama çalışmalarına, AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 663 personel katılıyor.

Öte yandan maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. yakalandı.