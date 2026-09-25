Erzurum’da sahipsiz hayvanların kontrolü ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik çok konuşulacak bir karara imza atıldı. Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda bir dizi yeni tedbir ve yaptırım kabul edildi.

Sokakta Sahipsiz Hayvan Beslemek Yasaklandı

Toplantıda alınan en dikkat çekici karar, sokaklarda yapılan beslemelere yönelik oldu. Sahipsiz hayvanların sokak aralarında kontrolsüz üreme ve yaşam alanları oluşturmasının önüne geçilmesi amacıyla, sokaklarda hayvan beslenmesi Erzurum il genelinde yasaklandı. Alınan bu kararın uygulanması ve takibinin ilçe belediyeleri tarafından titizlikle yürütüleceği bildirildi.

Mahalle Muhtarları, Jandarma ve Emniyet Sahaya İniyor

Alınan kararlar doğrultusunda, ilçe ve mahalle ölçeğinde sahipsiz hayvanların tespit edilmesi için geniş kapsamlı denetim ağı kurulacak. Mahalle muhtarlıkları, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları koordineli şekilde sahipsiz hayvan tespiti yapacak. Tespit edilen hayvanlar zaman kaybetmeksizin ilgili ilçe belediyelerine bildirilecek.

O Bakımevinin Faaliyetleri Durduruldu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin de yer aldığı toplantıda bakımevleri de mercek altına alındı. Pasin Ovası Belediyeler Birliği’ne ait hayvan bakımevimiz, mevzuat hükümlerine uygun hale getirilinceye kadar geçici olarak kapatıldı.

Bu süreçte birliğe üye olan Hınıs, Horasan, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy ve Tekman belediyelerinin, sahipsiz hayvan hizmetlerini Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait bakımevi üzerinden protokol ile yürüteceği açıklandı.

Ekiplere Özel Eğitim ve Sıkı Takip

Alınan diğer kararlar kapsamında, sahiplendirilen köpeklerin üreme durumları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince yakından takip edilecek. İlçe belediyelerinde görev yapan veteriner hekimler ve hayvan toplama personeli, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitime tabi tutulacak. Ayrıca gelen tüm ihbarların aylık periyotlarla kaymakamlıklar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne raporlanması kararlaştırıldı.

Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarının katıldığı toplantının ardından alınan kararlar uygulanmak üzere ilgili birimlere iletildi.