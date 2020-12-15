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Eski kılıçlar ilk günkü gibi oluyor! Hepsi TSK'ya ait...
KÜLTÜR SANAT
15.12.2020, 21:07
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Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanılan ve hasar görmüş tarihî kılıçları Bursalı usta restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor.
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