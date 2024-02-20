İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivrihisar ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, 2 metal arama dedektörü ile arama yaparken ekiplerce suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. 

Seyitgazi'de ise 4 şüpheli, jandarma ekiplerince kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında, 2 dedektör, 2 kürek, 2 balta, balyoz, çapa, 2 kriko ve manila ele geçirildi.

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Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: TRT HABER