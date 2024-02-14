"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7'lik depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki esnaf, konteyner çarşılarda ekonomiye katkı sağlıyor.

11 ili etkileyen depremlerin ardından ilk sarsıntının merkez üssü Pazarcık'ta, 750 esnafın iş yeri yıkıldı.

Yaraların sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda konteynerlere yerleştirilen esnaf, geçici iş yerlerinde geçimlerini sağlamaya devam ediyor.

Esnaf, ilçe merkezinde rezerv alanı ilan edilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yakında yapılmasına başlanacak proje kapsamında teslim edilecek iş yerlerine geçmek için gün sayıyor.