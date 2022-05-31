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EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök, ziyaretlerine devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ 31.05.2022, 16:14
EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök, ziyaretlerine devam ediyor