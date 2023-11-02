Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın hakemi Zorbay Küçük oldu.

Zorbay Küçük ile iki takım ne yaptı?

Fenerbahçe, Zorbay Küçük'ün yönettiği 9 maçta 7 galibiyet alırken 2 kez berabere kaldı.

Trabzonspor, Zorbay Küçük'ün yönettiği 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Daha önce yönetmişti

Zorbay Küçük, kariyerinde ikinci kez Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki bir mücadelede düdük çalacak.

Küçük'ün daha önce yönettiği 6 Mart 2022'de Kadıköy'de oynanan derbi, 1-1 sona erdi. O maçta da yine İsmail Kartal Fenerbahçe'yi, Abdullah Avcı ise Trabzonspor'u çalıştırdı.

O maçta Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 18. dakikada kırmızı kart görmüştü. Trabzonspor, 22. dakikada Anthony Nwakaeme ile öne geçerken, Fenerbahçe ise 71. dakikada Miha Zajc ile eşitliği sağlamıştı.

MHK'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 11. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.

İşte haftanın hakemleri

3 Kasım Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

4 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Pendikspor: Murat Erdoğan

16.00 Samsunspor - Hatayspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

5 Kasım Pazar

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 Başakşehir - Ankaragücü: Çağdaş Altay

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Kasım Pazartesi

20.00 Gaziantep - Rizespor: Ali Şansalan

2.00 Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu