MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den CHP'ye Tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den CHP'ye Tepki

Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.
Yeşil sahanın karıştığı o anlarda ise Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel ise, kendisine doğru koşan bir Trabzonspor taraftarına yumruk attı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili 12 şahısın gözaltına alındığını duyurdu
 

Kaynak: TRT HABER