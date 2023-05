Ülkenin kuzeydoğusundaki Batanes Bölgesi Vali Yardımcısı Ignacio Villa, yaptığı açıklamada, bölgede etkili olması beklenen Mawar Tayfunu nedeniyle sel ve toprak kayması tehlikesi göz önüne alınarak köylerden 4 bin 800 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Villa, önlem olarak bölgedeki resmi kurumlar ve okulların da kapatıldığını belirterek, tahliye edilecek kişilerin sayısının artabileceği uyarısında bulundu. Villa, ayrıca açık denizde seyahat etmenin tehlikeli olabileceğine dikkati çekti.

Yetkililer, açıklamalarında askeri birliklerin, polisin, itfaiyecilerin ve gönüllü grupların arama kurtarma operasyonları için hazır beklediğini kaydederek, tedbir olarak bir milyon öğünden fazla yemeğin hazırlandığını bildirdi.

Filipinler Sivil Savunma Ofisi Başkan Vekili Raffy Alejandro, yaptığı açıklamada, “Güneş ne kadar yakıcı olursa olsun, hava durumu bu günlerde tahmin edilemez durumda ve her an değişebilir. Bu yüzden her zaman güvenli yerlerde kalmalıyız.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Guam Adası'nı vurmuştu

Mawar Tayfunu, 24 Mayıs’ta ABD'ye bağlı Guam Adası'nı şiddetli rüzgarlar ve yağmurla vurmuş, Ada'nın büyük kısmında elektrik kesilmiş, sakinlerin büyük bölümü tahliye edilmişti.

Guam Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), 4. kategorideki tayfunun Guam'ın kuzey kısmından geçtiğini, rüzgarın hızının saatte 230 kilometreye kadar çıktığını bildirmişti.

Guam Elektrik idaresi, son yıllarda ABD topraklarını vuran en şiddetli tayfunlardan Mawar nedeniyle Ada'daki 52 bin aboneden sadece 1000'ine enerji verilebildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki deniz aşırı toprağı olan Guam Adası'nda "acil durum" ilan edildiğini duyurmuştu.

Saatteki hızı 155 ile 190 kilometre arasında değişen Mawar Tayfunu’nun dağlık bölgelerde etkili olduğu biliniyor, göstergelere göre bir sonraki durağının Tayvan ve Japonya olması bekleniyor.