Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaparak ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Öğrencilerin kendi ihtiyaçlarını alma adına öğrenci kartı hazırlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde kartların öğrencilere ulaştırılacağını bildirdi.

Melek Kaya İlkokulu’nda bulunan öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Okay’da öğrencilerle sohbet ederek kırtasiye kartını verdi. Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre alışveriş yapmalarını tavsiye eden Başkan Okay, kısa bir konuşma yaparak öğrencilere şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı evlatlarımız. Sizler her şeyin en güzelini, en özeline ve en iyisini hak ediyorsunuz. Bizler, eğitim hayatınız, sosyal ve kültürel yaşantınız en iyisi olsun diye çalışıyoruz. Sizler için gençlik merkezleri, eğitim merkezleri, kafeler, sosyal alanlar ve parklar inşa ettik. Biliyoruz ki sizler geleceğimizin teminatı ve bugün bulunduğumuz makamların varisisiniz. Geleceğin Dulkadiroğlu'nu inşa ederken, sizlerden ilham alıyor, gece ve gündüz ayırt etmeden çalışıyoruz. Sizler de eğitim hayatınızda adını tarihe kazımış değerlerimizi örnek alın. Bu vesileyle, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını, eğitim hayatınızın başarılarla dolu olmasını canı gönülden diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı gözlerinizden öpüyorum."