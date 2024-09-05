Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray merakla beklenen UEFA kadrolarını bildirdi.

İlk olarak Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunda sürprize yer vermedi.

Sarı-kırmızılı kulübün bildirdiği kadroda 4 isim yer almazken bu isimler; Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu oldu.

Galatasaray'da yeni transferler Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise kadroda yer aldı.

GALATASARAY'IN UEFA KADROSU TAM LİSTE

İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu:

Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Defans: Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan

Orta saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech

Hücum: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Victor Osimhen

FENERBAHÇE'DE BEKLENMEDİK KESİK

Öte yandan bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi.

Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda; Emre Mor, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU TAM LİSTE

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,

Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin