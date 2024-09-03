Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, "yılın transferi" olabilecek bir adıma imza attı.

İtalyan Serie A kulübü Napoli'nin golcü oyuncusu Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulüpte kiralık olarak oynama kararı aldı.

25 yaşındaki Nijeryalı yıldız oyuncu, uçakla geldiği İstanbul'da kalabalık bir taraftar grubu tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.

Osimhen, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'le birlikte özel araçla alandan ayrıldı.

Osimhen, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yarın 1 yıllığına sarı-kırmızılı formayı giymek için imza atacak.

"DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARLARI BURADA"

Buraya geldiği için iyi hissettiğini belirten Osimhen,

Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım.

diye konuştu.

"MERTENS İLE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılan Nijeryalı oyuncu,

Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum.

ifadelerini kullandı.

NAPOLİ PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 4. FORVETİ

Nijeryalı golcü yıldız, transfer piyasasında 100 milyon euroluk bonservis bedeliyle en pahalı 4. forvet olarak biliniyor.