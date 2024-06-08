Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 ayrı noktada başlayan arazi yangını saatlerdir söndürülemiyor.

İslahiye Devlet Hastanesi ile İslahiye Cezaevi yakınındaki arazilerde devam eden yangının bu iki kuruma sıçramaması için Gaziantep’ten takviye itfaiye ve UMKE ekipleri gönderildi.

Yangının hızla yayılması ve kontrol altına alınamaması üzerine İslahiye Kaymakamlığı acil bir duyuru yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, traktörü olan tüm vatandaşların, pullukları takılı halde derhal hastane önüne gelmeleri gerektiği belirtildi.

Pulluklarla yangının önü kesilerek, alevlerin daha fazla alana yayılmasının engellenmesi hedefleniyor.

İtfaiye ekipleri ve diğer acil durum ekipleri, yangını kontrol altına almak ve çevredeki vatandaşları tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Ancak yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayılması, çalışmaları zorlaştırıyor.

Söndürülemeyen yangın nedeniyle Nurdağı-İslahiye yolu trafiğe kapatıdı.