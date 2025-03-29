GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.



Gaziantep'te Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı'na sabah erken saatlerde giden aileler, kabir ziyaretlerinde bulundu.

Aileler, mezarları temizleyerek su döktü, kabirlerin başında Kur'an okuyup dua etti.

- Malatya

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Şehit yakınlarıyla görüşen ve bayramlarını kutlayan protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti.

Bazı ziyaretçiler gözyaşı dökerek yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları da şeker ve çikolata bıraktı.

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlardan Mahmut Levent, AA muhabirine, bayram dolayısıyla vefat eden yakınlarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Acımız tazeliğini koruyor. Dört yakınımı kaybettim. Gidip geliyoruz ama aklımızdan çıkmıyor. Bayram ziyaretine geldik ama bize bayram yok. Bize her gün aynı, acımız ağır." diye konuştu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve protokol üyeleri şehitliğe giderek dua etti ve karanfil bıraktı.

Ziyarete 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ve ilgililer katıldı.

Aileler, mezarları temizleyerek su döktü, kabirlerin başında Kur'an okuyup dua etti.

- Adıyaman

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Yeni Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti.

Şehit yakınlarıyla görüşen ve bayramlarını kutlayan protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, şehitlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bakan Yardımcısı Aydın, AA muhabirine, tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik ettiğini söyledi.

Arife günü dolayısıyla şehitlerin kabirlerini ziyaret ettiğini ifade eden Aydın, "Bugün arife günü yarın Allah nasip ederse bayrama erişeceğiz. Biz bugün burada şehitliğimizi ziyaret ediyoruz, millet ve devletimizin selameti için hiç gözünü kırmadan şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ise sabırlar diliyorum. Bugün bayrağımız özgür bir şekilde dalgalanıyor ve bizler burada özgürce yaşayabiliyorsak bütün şehitlerimizin sayesindedir." dedi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da şehit yakınları bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret etti.

Sabah saatlerinden itibaren Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliğe gelen aileler, mezarların başında dua etti.

Mezar taşlarını temizleyen aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup kabirlerdeki çiçekleri suladı.



Vali Mükerrem Ünlüer ve beraberindekiler şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Daha sonra Vali Ünlüer ve beraberindekiler Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin kabirlerine de karanfil bırakıp dua etti.

Kahramanmaraş'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı da yapıldı.

