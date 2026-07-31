Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) önemli kentlerinden biri olan Gazimağusa Belediyesi arasında stratejik iş birliğini kapsayan "kardeş şehir" protokolü imzalandı. İki belediye arasında bilişim, çevre, ulaşım, atık yönetimi ve gastronomi gibi kritik alanlarda projelerin hayata geçirileceği protokol için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda görkemli bir imza töreni düzenlendi.

Şehirlerin tanıtım videolarının da izlendiği törende, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay resmi sözleşmeye imza attı.

Başkan Fatma Şahin: "Biz Aynı Kaderin Çocuklarıyız"

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, KKTC ile olan güçlü bağlara dikkat çekti. İki tarafın aynı coğrafyanın evlatları olduğunu belirten Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz aynı kaderin çocuklarıyız, aynı coğrafyanın evlatlarıyız, aynı geleceğe doğru imanla aşkla bakıyoruz. Bu nedenle iki imza çok önemli. Gazimağusa'ya baktığımda Maraş'ı görüyorum. Kültür turizmindeki büyük potansiyeli bütün dünyaya daha iyi tanıtmamız lazım. Gaziantep'te başlattığımız bakış açısını Kıbrıs'a getirmemiz lazım çünkü Doğu Akdeniz'in incisine biz başka bir şekilde bakıyoruz."

Süleyman Uluçay’dan Türkiye’ye ve Gaziantep’e Teşekkür

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay ise KKTC'nin köklü ve önemli kentlerinden biri olduklarını vurgulayarak, Gaziantep'in yerel yönetim alanında gerçekleştirdiği örnek çalışmalara övgüde bulundu.

Yerel yönetimlerin halkın yaşamındaki büyük önemine değinen Uluçay, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerin halkın hayatında çok büyük bir önemi var. Türkiye'nin bu konuda, bölgemizde yaşanan bu felaketler ve her türlü acının içinde nasıl canla başla barışı korumak ve çatışmaları sona erdirmek için insan üstü büyük bir gayret gösterdiğini görüyoruz ve gurur duyuyoruz. Hem Cumhurbaşkanımıza, hem Türkiyemize teşekkür ederim."