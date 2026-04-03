Gaziantep'te 11 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerden 1'i yakalandı.
Nizip ilçesinde bir grup vatandaş, İ.B.D. ve S.K'nin Irak'tan ithal ettikleri petrolü Türkiye'de satarak yüksek kazanç elde etme vaadiyle kendilerinden para toplayarak ortadan kayboldukları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, Adana'da olduğu belirlenen İ.B.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
S.K'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
