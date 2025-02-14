GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Depremde ölen eşi ve oğlunun kabrini ziyaret etti Depremde ölen eşi ve oğlunun kabrini ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 9 suç kaydı ve hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'nin Şahinbey ilçesindeki adreste saklandığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, yakaladıkları hükümlüyü işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

Kaynak: aa