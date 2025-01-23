GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U'yu saklandığı adreste yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

