GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) su kaynaklarının verimli kullanılması için içme suyu alt yapısını otomasyon sistemiyle anlık olarak izliyor.

GASKİ'den yapılan açıklamaya göre, su yönetiminde dijital dönüşüm ve çevrenin korunması için yatırım yapan GASKİ, SCADA Otomasyon Sistemi ile kentteki 60 su deposu, 169 pompa, 55 kuyu ve 80 ölçüm noktasını kontrol ediyor.



Yapılan çalışmayla su kayıplarını minimuma indirmeyi hedefleyen GASKİ, enerji tasarrufu sağlamayı amaçlıyor.

