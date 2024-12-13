GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaçak 51 cep telefonu, 11 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler bu kapsamda, Şahinbey ilçesinde K.M'ya ait iş yerinde kaçakçılık malzemelerinin bulunduğunu tespit etti.
İş yerinde yapılan aramada, 51 gümrük kaçağı akıllı telefon, 11 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: aa