GAZİANTEP (AA) – Nurdağı ilçesinde mazot yüklü tankerin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Ü idaresindeki 27 AVT 64 plakalı mazot yüklü tanker Osmaniye-Nurdağı karayolu Gökçedere Mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan B.T.Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA