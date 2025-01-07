GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) ekonomiye katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplamda 3 milyon 50 bin metrekarelik alanda dağınık üretim yapan sektörler için bölgenin en büyük ticaret merkezi olan BÜSEM'de inşaat çalışmalarının sonuna gelindi.

150 bin kişiye istihdam sağlayacak BÜSEM hem çarpık kentleşmenin önüne geçebilmek hem de dağınık vaziyette üretim yapmak zorunda kalan 15 meslek grubunu bir çatı altında topladı.

Proje kapsamında BÜSEM'e nakliyatçılar, gıda toptancıları, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar ve galericiler, baharat imalatçıları, tır ve makineciler, tır alım- satım sitesi, hurdacılar ve geri dönüşümcüler ve biriketçiler taşınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BÜSEM Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Şerif Türk, BÜSEM'in Gaziantep'e büyük bir katma değer sağlayacağını belirtti.



Türk, şunları kaydetti:

"BÜSEM 15 meslek grubunu kapsadığı için çok geniş bir alana yayılıyor. Burası 3 milyon 50 bin metrekare bir alan. Bu alan şehrin muhtelif yerlerinde çalışan sektörleri komplike olarak bir araya getirip proje. Fatma Şahin, bu projeyi çok önemsediği için altyapı ve üstyapılarda projeler başladığı günden bugüne kadar müthiş desteklerini sağladı. Gıda grubu olarak bizim sitemiz toplam metrekare alanı olarak 243 bin metrekare alana sahibiz. Bu alanda arsanın içerisinde 200 bin metre kapalı alanımız var. Bu da düşünüldüğü zaman hem bölgeye hem de Gaziantep'e müthiş katma değer sağlayacak bir proje olduğunu gösteriyor."

İş yeri sahibi Yahya Erhan Yüzbaşı ise önceki iş yerinin toptancılar sitesinde olduğunu belirterek, "BÜSEM'e 28 Mayıs'ta geçtik. İş anlamında çok güzel şeylere vakıf olduk. Yeni bayilikler aldık. İstihdam sayımızı artırma fırsatı bulduk. GATEM'de bir tır kağıdı indirmemiz ortama bir gün sürüyordu. Buraya geldiğimizde bir buçuk saatte bir tır kağıdı paketleyip yerlerine koyabiliyoruz. İmkanlarımızı fazlalaştırdık. BÜSEM iş hayatımıza çok katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.



