Kahramanmaraş’ta hekimler ve sağlık çalışanları terör, soykırım ve işgale karşı Filistin halkına destek ve İsrail’in Gazze'ye yaptığı saldırıları protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

Onikişubat kurtuluş parkı önünden başlayan yürüyüş, Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde son buldu. Yürüyüş sırasında Gazze için acil ateşkes çağrısında bulunan vatandaşlar, tüm insanları eylemlerine davet ederek, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Çevredeki vatandaşlar da, Filistin'e destek yürüyüşü yapanlara alkış ve tekbir getirerek destek oldu.