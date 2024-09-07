Bu yıl Fransa'nın başkenti Paris'te, 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, 5 Eylül'de oynanan final müsabakasında İsrail'i 8-3'lük skorla geçerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı.

Başantrenör Gültekin Karasu'nun çalıştırdığı ekipte Türkiye'ye altın madalya kazandıran sporcular arasında Sevda Altunoluk, Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altın vardı.

Ekip, Paris'te finale giden yoldaki ilk maçında Brezilya ile 3-3 berabere kalmış, ikinci sınavında Çin'e 7-5 mağlup olmuş, grupların üçüncü maçında finalde de karşılaştıkları İsrail'i 5-4'lük skorla geçmişti.

3 Eylül'deki çeyrek finalde Güney Kore'yi 6-3'lük skorla turnuvanın dışına iten milli takım, yarı finalde Brezilya'yı 3-1'le mağlup etti ve finale yükselmeye hak kazandı.

Ayrıca İsrail’i mağlup eden golbol takımında Kahramanmaraşlı Gültekin Karasu takımı yönetirken Fatma Güler’de oyuncusu olarak Ülkemizi gururlandırdılar.

Paris'te tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını yaşayan ve madalya rekoru kıran Türkiye, günü 4 madalyayla tamamladı. Oyunların 10'uncu gününde Türkiye, 1 altın ve 3 bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.

Oyunlarda şu ana kadar en fazla madalya kazanan 16. ülke olan Türkiye, genel madalya sıralamasında ise 25. sıradaki yerini korudu.