Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Eser Eyübooğlu, Melis Sevinç ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolde yer aldığı Gönül Dağı, 4 sezondur TRT ekranlarında yayınlanıyor

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4 sezondur çekimleri Sivrihisar'da devam eden dizi, Cumartesi günlerine ambargo koymuş durumda.

4 sezondur reyting rekorları kıran ve bir kere bile zirveden inmeyen dizi, bu sezona da hareketli başladı.

Yeni oyuncu kadrosuyla şekillenen dizide ortaya çıkan bir detay, izleyenleri şaşkınlığa çevirdi.

Dizideki kardeş detayı olay oldu

Gönül Dağı dizisine yeni dahil olan usta oyuncu Özcan Varaylı, Rüstem karakterine hayat verirken herkesi şaşkına çeviren o detay da ortaya çıkmış oldu.

Gönül Dağı dizisinde Yeşim ve Fazıl karakterlerinin Rüstem karakterinin çocukları olduğu çıkarken Selma Öğretmen ve Taner bile bu ayrıntı karşısında dondu kaldı.Daha önce Selma Öğretmen’in kardeşi olarak bilinen Fazıl’ın gerçek ailesinin Rüstem olduğu ve Yeşim karakterinin de kardeşi olduğu resmen ortaya çıkmış oldu.