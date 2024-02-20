Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkati çeken Feyza Altun, bu defa şeriatla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından İslam dinine alçak bir hakarette bulunarak, "Şeriate s...yım." ifadelerini kullandı.

Altun'un yaptığı bu paylaşımın ardından harekete geçildi ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımların ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında dün Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapılırken, ardından ise gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirildi

Sağlık kontrolünden geçirilen ve kameralara gülerek poz vereip o anları şova dönüştüren Altun, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatla yönetilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Tutuklama talebiyle sevk

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Feyza Altun sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Altun, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Serbest bırakıldı

Hakim karşısına çıkan Feyza Altun, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şekildeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.