12 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
Ankara merkezli 12 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı.
GÜNDEM 08.06.2021, 09:40
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sözde yöneticileriyle iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Daha önce ilişiği kesilmiş 40 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 şüpheli gözaltına alınırken, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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