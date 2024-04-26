64. Hükümet Kültür Ve Turizm Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal Yeni Şafak’ta Yer Alan Düşünce Günlüğü Köşesinde Kemal Tahir’in Ölüm Yıl Dönümü Dolayısıyla “Kemal Tahir’den Günümüze Türkiye Üzerine Tezler” Başlıklı Konuyu Kaleme Aldı.

Siyasi Başarısının Yanı Sıra Entelektüel Birikimi, İlkeli Duruşu Ve Gerçek Bir Mentör Olan Ünal’ın güçlü kalemiyle çizilen Kemal Tahir portresi, hem edebiyatseverleri hem de entelektüel çevreleri derinden etkileyecek nitelikte. Binlerce kişi tarafından okunan yazı gerek dil gerekse de üslup bakımından okuyucunun hafızasına yerleşerek Türk edebiyatına dair önemli bir perspektif sunuyor. Türk edebiyatının önemli bir dönemine ışık tutan bu yazı, Türkiye'nin sosyal ve siyasal yapısını anlamak için önemli bir kaynak olarak kendisini gösteriyor. Tahir'in eserlerini Türkiye'nin yakın tarihine dair derin bir anlayışla ele alan Ünal kaleme aldığı yazsısında şu ifadelere yer verdi.

Edebiyatımızın En Güçlü Kalemlerinden Kemal Tahir’in Ölüm Yıl Dönümünü Vesile Kılarak Dünümüzü, Bugünümüzü Ve Yarınımızı Anlama Çabasıyla Bir Metin Kaleme Almak İstedim. Zira Tahir’in Edebi Serüveninin Aynı Zamanda Sosyolojik Ve Siyasal Tarihimizi De Kuşatacak Bir Kapsama Sahip Olduğunu Düşünüyorum.

Genç Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs 1960’ta Gerçekleşen Askeri Darbeye Kadar “Türkiye’nin Varlığını Nasıl Ve Ne Yönde Devam Ettireceği” Sorusunun Yürürlükte Olduğu Bir İklime Sahipti. Türkiye Üzerine Tezlerin Ve Doktrin Savaşlarının Nispi Bir Canlılık Verdiği, Kuruluştan Kurtuluşa Doğru Gitmenin Teorik, Makam Ve Sermaye Sahipleri İçin İse Statükoyu Korumanın Pratik Metotlarının Uygulama Alanı Bulduğu Bir Dönem Yaşandı.

27 Mayıs’tan Sonra İse Yollar Çatallandı, İstikamet Labirente Tevdi Edildi. Kuyruklar Birbirine Değdi, Kimlikler Başka Kimliklere Karıştı. Bugün Son Derece Muhafazakâr Reflekslere Sahip Olmanın Yanı Sıra Statükoyu Korumak, Oligarşik Dengeleri Tutmak Ve Hâkim Sermayenin Devamlılığı Gibi Misyonları Üstlenen Chp, Solun Çatı Partisi Olarak Ortak Bir Kabule Sahipse Bu Sosyolojik Çıktının Kökenine Bakmak Gerektir. Bu Kabul, Sadece Erdoğan Nefreti Üzerine İnşa Edilerek Ortaya Çıkmış Olamaz. Chp, Asla Bir Araya Gelemeyecekleri Bir Araya Getiren Bir Tutkala Dönüşebiliyorsa Bunun Sebeplerini Kültür Ve Düşünce Tarihi İçinde Bulabiliriz. “Yol Ayrımı” Denebilecek Şeylere Dikkat Kesilmek, Kritik Tercihlerin Ortaya Çıkardığı Yeni Yaklaşımları İncelemek Şart. Bu Sebeple Yeterince Işık Tutmadığımız Sol Hareketlerin Cemaziyülevvelini Anlamak, Neden-Sonuç İlişkisini Doğru Kuramadığımız Birçok Politik Meselede Yol Gösterici Olacaktır.

Ünal Yazısının Devamında Kemal Tahir’i Anlamak, Anadan Doğma Bir Kör Gibiyim, Gerçeğin Çölünde Nefes Aldı, Türk Solu’na Mesafeli Duruş, Eşkıya Mı, Kerim Devlet Mi? , Pkk İle Kurulan İlişkinin Nüveleri, En Koyu Yalnızlık, Yeni Bir Sol Mümkün Mü? Konularını Alt Başlıklar Halinde Okuyucularıyla Buluşturdu.