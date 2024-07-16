15 Temmuz direnişinin 8'inci yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanındaki 90 bin camide selalar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu.

Erbaş daha sonra, Hacı Bayram Veli Camii’nde düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sabah Namazı Buluşması” programına katıldı. Başkan Erbaş, 15 Temmuz şehitleri için dua etti.