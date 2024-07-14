İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Dargeçit kırsalında düzenlenen "Bozdoğan-50" operasyonunda 1'i ağustos ayında kırmızı kategoriye alınma kararı olan, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı idaresinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalar sonucu Dargeçit kırsalında "Bozdoğan-50" operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

“BOZDOĞAN-50 operasyonunda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.