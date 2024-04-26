İlginç gasp olayının adresi bu kez Samsun oldu.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde memur olarak çalışan F.A.(26) ve Gazi Devlet Hastanesi'nde memur olarak görev yapan Ö.K.(29) adlı kadınlar, evlerine davet ettikleri tanımadıkları M.C.U. adlı şahsı alıkoydu.

Hesaplarına para attılar

2 kadın, şahsı darbederek banka hesabındaki yüklü miktardaki parayı kendi hesaplarına EFT yaptırdı.

Ayrıca kadınların banka kartı ile de şahsın hesabından para çektikleri ileri sürüldü. M.C.U., polise şikayette bulundu.

Suçlamaları kabul etmediler

Eşlerinden boşanmış olduğu öğrenilen birer çocuk annesi iki kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadınlar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip, borç para aldıklarını savundu.

2 kişi tutuklandı

"Gasp, alıkoyma ve kasten yaralama" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edilen F.A. ve Ö.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.