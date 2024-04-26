ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehri, öğretmen ile öğrenci arasındaki kavgaya sahne oldu.

Kentteki bir okulda meydana gelen kavganın, ırkçılık üzerine yaşandığı öne sürüldü.

Öğrencinin, 27 yaşındaki Re'Kwon Smith adlı öğretmene ırkçı ifadelerle hakaretler savurduğu iddia edildi.

Irkçı söylemler kavgaya neden oldu

Söz konusu öğrencinin, öğretmeni ten rengi üzerinden hedef aldığı belirtildi. Endişeli bakışlar arasında yaşanan kavgada Smith, öğrenciye peş peşe yumruk attı.

Öğrenci, aldığı darbelerin ardından yere yığıldı. Öğretmenin, yerde yatan öğrenciyi yumruklamaya devam ettiği görüldü.

Öğretmenlik hakkı elinden alınacak

Mail'in haberine göre; polis, Smith'in bölgedeki "öğretmen havuzundan çıkarılacağını" söyledi. Bölgede öğretmenlik yapma hakkının elinden alınacağı bildirildi.

Yumruklu saldırı anları

Kavga yerinde çekilen görüntülerde, öğrenci yere düşmeden önce her iki tarafın da birbirlerine yumruk attığı anlar yer alıyor.