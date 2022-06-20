14 yaşındaki çocuk elektrik akımı verilen suda öldü
Babasının balık avlamak için elektrik verdiği suya giren 14 yaşındaki çocuk, akıma kapıldı. Ağır yaralanan çocuk, babası tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Eren Yıldız, dün saat 12.00 sıralarında babası Hakan Yıldız (44) ve dedesi Sadettin Yıldız (64) ile Abak Mahallesi’ndeki Çine Çayı’na balık avlamaya gitti.
Baba Hakan Yıldız, çaya 100 metre mesafedeki arazi sulaması için kullanılan elektrik panosundan kablo uzattı ve suya elektrik akımı verdi.
Akıma kapıldı
Babasının suya elektrik verdiğinden habersiz olan Eren Yıldız, serinlemek için çaya girince akımına kapıldı.
Eren Yıldız'ın suda çırpındığını gören baba, elektrik akımını keserek Eren’i sudan çıkardı.
Kurtarılamadı
Ağır yaralan Eren, babası ve dedesi tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Durumu ağır olan Eren Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sinir krizi geçirdi
Balık avlamak için gittiği Çine Çağın’da oğlunu kaybeden baba ise sinir krizi geçirdi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31