14 yaşındaki çocuk elektrik akımı verilen suda öldü

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Eren Yıldız, dün saat 12.00 sıralarında babası Hakan Yıldız (44) ve dedesi Sadettin Yıldız (64) ile Abak Mahallesi’ndeki Çine Çayı’na balık avlamaya gitti.

Baba Hakan Yıldız, çaya 100 metre mesafedeki arazi sulaması için kullanılan elektrik panosundan kablo uzattı ve suya elektrik akımı verdi.

Akıma kapıldı

Babasının suya elektrik verdiğinden habersiz olan Eren Yıldız, serinlemek için çaya girince akımına kapıldı.

Eren Yıldız'ın suda çırpındığını gören baba, elektrik akımını keserek Eren’i sudan çıkardı.

Kurtarılamadı

Ağır yaralan Eren, babası ve dedesi tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağır olan Eren Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sinir krizi geçirdi

Balık avlamak için gittiği Çine Çağın’da oğlunu kaybeden baba ise sinir krizi geçirdi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.