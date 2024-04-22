Türkiye Gazeteciler Federasyonu 69. Başkanlar Konseyi toplantısı Gebze Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde başladı.

Türkiye’nin dört bir yanından cemiyet başkanı ve gazeteciler, 22-24 Nisan tarihleri arasında konaklayacakları Darıca Bayramoğlu’na gelmeye başladı.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, 69. Başkanlar Konseyi toplantısında Anadolu basınının son durumu, sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını belirterek, ayrıca Basın Vakfı olağan genel kurulunun da gerçekleştirileceğini söyledi.

Programın bugünkü bölümünde Gebze’nin Eskihisar Köyünde Gebze belediye başkanı Zinnur Büyükgöz gazetecilerle yemek yiyecek ve ardından Başkanlar Konseyi üyeleri Darıca Hayvanat Bahçesini gezecekler.

Program yarın da Başkanlar Konseyi toplantısı ve Basın Vakfı genel kurulu ile devam edecek.

TGF Genel Başkan Yardımcısı ve Gebze Gazeteciler Cemiyeti başkanı Levent Altun da, “Türkiye’nin dört bir yanından meslektaşlarımızı 3 gün Gebze’de ağırlayacak olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hem mesleki sorunlarımızı tartışacağız hem de misafirlerimize Gebzemizin tarihi ve turistik yerlerini gezdirme fırsatı bulacağız” diye konuştu.