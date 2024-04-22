Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yıkılan ve hasar alan binlerce bina, sigortayı yeniden gündeme getirdi. Depremlerin ardından ise sigortaya olan talep arttı.

Serbest sigorta ise son yıllarda sektörün gündemindeki en önemli konulardan biri olmaya devam ediyor.

Beşen Sigorta yetkilisi Samet Beşen Aksu Haber’e özel yaptığı açıklamada yaşanan Asrın Felaketi Sonrasında Vatandaşlarda Sigorta Bilincinin Oturduğunu Söyleyerek Serbest sigorta ile ilgili bilgiler verdi.