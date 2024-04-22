23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Coşkusu, Kipaş Eğitim Kurumları'nda Dopdolu Etkinliklerle Kutlandı!

Öğrenciler, Bu Anlamlı Günü Kutlamanın Heyecanını Ve Mutluluğunu Yaşarken, Hazırladıkları Birbirinden Güzel Gösterilerle Bu Özel Güne Anlam Kattılar.

Kipaş Eğitim Kurumları Öğrencileri, 23 Nisan Ruhunu Yansıtan Tiyatro Oyunları, Şiir Dinletileri Ve Dans Gösterileriyle Donatılmış Bir Gün Geçirdiler.

Renkli Kostümleri Ve Muhteşem Performanslarıyla İzleyicileri Büyüleyen Öğrenciler, Büyük Alkış Topladılar.

Sınıf Öğretmeni Aytül Gök Keyifli Bir Programa Ev Sahipliği Yapmanın Mutluluğunu Yaşadıklarını Söyledi.

Kipaş Eğitim Kurumları Anaokulu Müdür Yardımcısı Sevde Trabzonlu İse Tüm Öğrencilerin Bu Özel Gününü Kutladı.