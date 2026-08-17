Kahramanmaraş’ta yaz sıcakları önümüzdeki günlerde yeniden etkisini artıracak. 17-21 Ağustos tarihlerini kapsayan tahminlere göre kentte hafta boyunca sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.

Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, salı günü gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların belirgin şekilde artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava tahminlerinin günlük olarak güncellendiğini ve özellikle kısa vadeli tahminlerin takip edilmesinin önem taşıdığını belirtiyor.

Pazartesi günü sıcaklık 31 derece olacak

17 Ağustos Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Kentte günün en düşük sıcaklığı 22 derece, en yüksek sıcaklığı ise 31 derece olacak.

Nem oranının yüzde 45 ile yüzde 93 arasında değişmesi, rüzgarın ise saatte yaklaşık 15 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Salı günü gök gürültülü sağanak ihtimali

18 Ağustos Salı günü ise hava durumunda dikkat çeken bir değişiklik yaşanacak. Tahminlere göre kentte gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.

Salı günü sıcaklıkların 20 ila 32 derece arasında olması beklenirken, nem oranının yüzde 34 ile yüzde 93 arasında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın hızının ise yaklaşık 16 kilometre/saate ulaşması bekleniyor.

Yağış ihtimali nedeniyle özellikle açık alanda işi veya programı bulunan vatandaşların güncel tahminleri takip etmesi önem taşıyor.

Çarşamba günü sıcaklık yeniden yükselecek

19 Ağustos Çarşamba günü yağış ihtimalinin ardından sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

Tahminlere göre Kahramanmaraş’ta çarşamba günü en düşük sıcaklık 21 derece, en yüksek sıcaklık ise 35 derece olacak. Nem oranının yüzde 22 ile yüzde 94 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın saatte 16 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Perşembe ve cuma günü 39 derece alarmı

Haftanın en sıcak günleri ise 20 ve 21 Ağustos olacak. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklığın 22 dereceden 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Nem oranı yüzde 10 ile yüzde 85 arasında değişirken, rüzgarın yaklaşık 12 kilometre/saate ulaşacağı tahmin ediliyor.

21 Ağustos Cuma günü de sıcak hava etkisini sürdürecek. Kentte en düşük sıcaklık 22 derece, en yüksek sıcaklık ise 39 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 10 ile yüzde 59 arasında olması, rüzgarın ise saatte 10 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş 5 günlük hava durumu

17 Ağustos Pazartesi: 22°C / 31°C – Parçalı bulutlu

22°C / 31°C – Parçalı bulutlu 18 Ağustos Salı: 20°C / 32°C – Gök gürültülü sağanak ihtimali

20°C / 32°C – Gök gürültülü sağanak ihtimali 19 Ağustos Çarşamba: 21°C / 35°C – Sıcak

21°C / 35°C – Sıcak 20 Ağustos Perşembe: 22°C / 39°C – Çok sıcak

22°C / 39°C – Çok sıcak 21 Ağustos Cuma: 22°C / 39°C – Çok sıcak

Kahramanmaraş’ta hava durumu önümüzdeki günlerde adeta iki farklı tablo gösterecek. Salı günü yağış ihtimali öne çıkarken, hafta sonuna doğru sıcaklıkların 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Tahminlerin değişebileceği göz önünde bulundurularak vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi önem taşıyor.