Kardeş belediye Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festivali ve Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası, yurt içi ve yurt dışından sporcuları er meydanında buluşturdu.

Organizasyona katılan Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, müsabakaları takip ederek dereceye giren sporcuların ödül töreninde yer aldı.

Ata sporu karakucak güreşinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir organizasyona ev sahipliği yapan Keçiören’de, sporun birleştirici gücünün yanı sıra anlamlı bir dayanışma mesajı da verildi.

Ödül Töreninde Filistin Bayrağı Açıldı

Başkan Koray Kıraç, ödül takdimi sırasında Filistin bayrağı açarak Gazze’de yaşanan insani drama dikkat çekti. Filistin halkıyla dayanışma mesajı veren Kıraç, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında durmanın insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Başkan Kıraç, “Er meydanı bizim kültürümüzde yalnızca gücün değil; mertliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın da meydanıdır. Bugün bu meydandan Gazze’de büyük acılar yaşayan Filistin halkına selam göndermek, onların yalnız olmadığını ifade etmek istedik. Filistin bayrağını da bu dayanışmanın bir sembolü olarak açtık.” ifadelerini kullandı.

Başkan Kıraç’tan Özarslan’a Tebrik

Organizasyonun ata sporlarının yaşatılmasına önemli katkı sunduğunu belirten Başkan Kıraç, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ı başarılı organizasyon dolayısıyla tebrik etti.

Kıraç, “Kardeş belediyemiz Keçiören’de böylesine güzel ve kapsamlı bir organizasyonda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduk. Dünyanın farklı noktalarından sporcuları aynı er meydanında buluşturan, geleneklerimizi yaşatan bu güzel organizasyon için Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum.” dedi.

Başkan Kıraç ayrıca er meydanında mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek, ata sporu karakucak güreşinin yaşatılması ve Türkiye’nin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması adına gerçekleştirilen organizasyonların her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade etti.