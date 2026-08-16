Takımın yeni transferleri Brandon Jefferson ve Ike Nweke, Kahramanmaraş’a gelerek sağlık kontrollerinden geçti. Kontrolleri tamamlanan iki oyuncu, ardından takım antrenmanlarına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kadrosuna önemli isimleri dahil ederek şampiyonluk hedefini güçlendiren Kahramanmaraş büyükşehir Belediyesi KİPAŞ İstiklal Basket’te, Jefferson ve Nweke’nin takıma katılmasıyla yeni sezon hazırlıkları da hız kazandı.

Kahramanmaraş temsilcisi, güçlü kadrosuyla yeni sezonda zirve mücadelesi vermeye hazırlanıyor.