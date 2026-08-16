Kahramanmaraş 2 Günlük Detaylı Hava Tahmini
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17 Ağustos Pazartesi: Kent genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı 32°C, en düşük sıcaklık ise 23°C dolaylarında seyredecek.
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18 Ağustos Salı: Yağışlı havanın etkisini sürdürmesiyle birlikte sıcaklıklar düşmeye devam edecek. Günün en yüksek sıcaklığı 32°C, gece en düşük sıcaklığı ise 21°C olarak ölçülecek.
Vatandaşlara Yağış ve Serinlik Uyarısı
Sıcak havaların ardından aniden düşen sıcaklıklar ve beklenen sağanak yağışlar nedeniyle yetkililer; ani su baskınları, yıldırım ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını öneriyor. Özellikle dışarıda planı olanların ve sürücülerin olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.