17 Ağustos Pazartesi: Kent genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı 32°C , en düşük sıcaklık ise 23°C dolaylarında seyredecek.

18 Ağustos Salı: Yağışlı havanın etkisini sürdürmesiyle birlikte sıcaklıklar düşmeye devam edecek. Günün en yüksek sıcaklığı 32°C, gece en düşük sıcaklığı ise 21°C olarak ölçülecek.