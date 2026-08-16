Kahramanmaraş Ağustos Fuarı tüm hızıyla devam ederken, kentin kültürel mirasını yaşatan geleneksel lezzetler de fuar alanında yerini alıyor.

Geçmişten günümüze uzanan tatlarıyla dikkat çeken Osmanlı macunu, fuarı ziyaret eden vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Renkli görüntüsü ve kendine özgü sunumuyla özellikle çocukların ilgisini çeken Osmanlı macunu, fuar alanında nostaljik bir atmosfer oluşturuyor.

Ağustos Fuarı’nda geleneksel ürünlerin ziyaretçilerle buluşturulması, hem yerel kültürün tanıtılmasına hem de unutulmaya yüz tutan lezzetlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.