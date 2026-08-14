Şehir genelinde 11 ilçe ve merkezde ulaşım ağını daha güvenli, dayanıklı ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ekonomik hayatın kalbinin attığı noktalara yatırım yapmaya devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin üretim ve ticaret üssü konumundaki Yeni Sanayi Sitesi içerisinde yer alan yolları modern standartlara kavuşturuyor.

Mehmet Nuri Arıkan Caddesi ve Çevresinde Sathi Asfalt Çalışması

Gün boyunca yoğun bir araç hareketliliğine, çalışan ve esnaf sirkülasyonuna ev sahipliği yapan Yeni Sanayi Sitesi'nde altyapı ve üstyapı hamleleri hız kazandı. Program dahilinde yürütülen çalışmalar kapsamında;

Mehmet Nuri Arıkan Caddesi, 84 ve 85’inci caddeler ile bu arterlerin devamındaki bağlantı yolları sathi asfalt kaplama uygulamasıyla yenileniyor. Mevcut yol yüzeylerinin elden geçirilmesiyle birlikte, sanayi içerisindeki araç geçişleri çok daha rahat ve konforlu bir yapıya kavuşuyor.

Ticari Faaliyetlere ve Ulaşıma Büyük Katkı

Sanayi bölgelerindeki yol kalitesinin artırılması, yalnızca sürüş konforunu artırmakla kalmıyor; aynı zamanda ticari faaliyetlerin aksamadan, sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine de doğrudan katkı sağlıyor. Hazırlanan acil eylem ve öncelik programları doğrultusunda gerçekleştirilen bu yatırımlar, vatandaşların ve esnafın sanayi içerisindeki erişimini kolaylaştırarak lojistik hareketliliğe hız kazandırıyor.