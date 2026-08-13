Ayasofya Medresesi’nde gerçekleştirilen toplantıda yeni Mütevelli Heyeti bir araya gelerek üniversitenin yeni dönem hedefleri, akademik çalışmalar ve öğrencilerin geleceğine yönelik projeleri değerlendirdi.

Yeni heyette yer alan Kahramanmaraşlı isimlerden Mehmet Ali Akben, Vakıf Katılım Genel Müdürü olarak görevini sürdürürken, geçmişte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı görevinde bulundu. Akben ayrıca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği görevini de yürütüyor.

Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ise akademik ve idari alandaki deneyiminin yanı sıra Türk savunma sanayiinin önemli kuruluşlarından TUSAŞ’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Bozdoğan, yeni dönemde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti’nde görev alacak.

Mütevelli Heyeti Başkanı Mevlüt Uysal ve Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik hedefleri ve öğrencilerin geleceğine yönelik çalışmalar ele alındı.

Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği iki değerli ismin aynı Mütevelli Heyeti’nde görev üstlenmesi kentte de memnuniyetle karşılandı. Kahramanmaraşlı hemşehrileri tarafından Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Mehmet Ali Akben ve yeni görevine başlayan Ergun Turan’a başarı dilekleri iletilerek, görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği isimlerin Türkiye’nin önde gelen kurumlarında üstlendikleri önemli görevlerle kenti başarıyla temsil etmeleri, hemşehrileri için de gurur kaynağı oldu.